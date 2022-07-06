Тюменцы могут получить призы за отказ от бумаги

Ноутбук, планшет, смартфон и 90 сертификатов на 4000 рублей могут получить жители Тюменской области за отказ от бумажной версии платёжного документа.

Такую акцию для своих клиентов из Курганской, Тюменской областей и города Оренбурга запустили энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчётный центр "Прогресс". Её участником может стать любой клиент компаний, который откажется от бумажной версии платёжного документа в пользу электронной в Личном кабинете. Сделать это можно в один клик, проставив галочку в нужном окне.

Сертификаты получат 90 победителей акции, а в её финале среди них будут дополнительно разыграны ноутбук, планшет и смартфон.

Акция проводится с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, дарить подарки энергетики будут 1 раз в 3 месяца. Победителей определит генератор случайных чисел. Подробные условия акции опубликованы на сайте АО "ЭК "Восток" в разделе "Клиентам" – "Физическим лицам" – "Конкурсы и акции".

В компании АО "ЭК "Восток" напомнили, онлайн-версия платёжного документа – полностью идентична бумажной ежемесячной "платёжке" и содержит всю информацию, которая необходима потребителю. Единственно отличие – приходит она не в почтовый ящик, а на электронную почту. С ней можно ознакомиться на компьютере, планшете или смартфоне, переслать или сохранить в электронном архиве. Электронная квитанция имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.

Распечатывать квитанцию не надо. Её QR-код и без распечатывания считывается с экрана мобильного устройства при оплате в терминалах и кассах, где оплачивают бумажные счета.