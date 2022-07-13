Тюменцы на свой СУП позвали четырех министров, президента и гостей из 14 стран

С 19 по 21 августа в Тюмени в десятый раз пройдет бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей — 2022" (СУП), за годы проведения он приобрел статус международного и признание экспертного сообщества.

Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В этом году на СУПе будут работать самые актуальные и востребованные площадки: цифровизация и digital, импортозамещение, маркетплейсы и online-торговля, технологии блокчейн, метавселенные, молодежное предпринимательство, Ярмарка инвестиций, INNOWEEK — площадка, на которой собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.

Официальное открытие форума пройдет с участием губернатора Тюменской области Александра Моора и гостей. На пленарном заседании участники обсудят новую экономическую политику и ставку на малый бизнес в 2022 году. К участию в нем приглашены Максим Решетников - министр экономического развития РФ, Денис Мантуров – министр промышленности и торговли, Валерий Фальков - министр науки и высшего образования, Сергей Кравцов – министр просвещения, Владимир Якушев - полномочный представитель президента России в УрФО, Александр Калинин - президент "ОПОРЫ РОССИИ" и др. .

С целью налаживания горизонтальных связей с предпринимателями из разных стран на СУПе пройдет серия международных бизнес-диалогов. Планируются диалоги с Киригизией, Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном, Китаем, Индией, Бразилией, Аргентиной, Нигерией, ЮАР, Ираном, Пакистаном, Вьетнамом, Сирией и др.

Для профильных институтов развития предпринимательства на форуме пройдет 9 экспертных сессий, среди которых: сессия Агентства стратегических инициатив, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования, предпринимателей из стран ЕАЭС, БРИКС, ШОС и др.