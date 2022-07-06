В Тюменской области установили регламенты для выплат пострадавшим в ЧС регионального и межмуниципального характера

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области утвердил административные регламенты предоставления госуслуг об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам РФ при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера в Тюменской области.

Регламентами утверждены, в частности, порядок подачи заявления на единовременную выплату и порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти с гражданами, которые в результате ЧС природного и техногенного характера пострадали, утратили имущество первой необходимости, получили вред здоровью и членам семей граждан, погибших (умерших) в результате таких чрезвычайных ситуаций.

С документом можно ознакомиться здесь.