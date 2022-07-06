Объекты Тюменской области по проекту "Чистая вода" готовы на 70-100%

Готовность объектов по нацпроекту "Чистая вода" в Тюменской области составляет 70-100 процентов.

Работы ведутся на 5 объектах. Уже введён в эксплуатацию водопровода от мкр. Менделеево до д. Башкова, д. Ломаева Тобольского района, завершено строительство водопровода по ул. Совхозная в с. Уват Уватского района. В Тобольске ведутся реконструкции водовода в подгорной части Тобольска по ул. 3-я Трудовая и водопровода в мкр. Южный, водопровода к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево).

Ввести в эксплуатацию объекты планируют во втором полугодии 2022 года. Мероприятия позволят создать условия для подключения около 3 000 новых потребителей, уменьшить вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях и снизить аварийность.