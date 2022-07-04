Службы занятости Тюменской области помогают найти работу приехавшим из ЛНР и ДНР

Семье Жолобенко, прибывшей в Тобольск из ЛНР, помогли найти работу и устроить детей в образовательные учреждения города, благодаря этому супруги решили оформить российское гражданство и стать настоящими тоболяками.

Ирина по образованию художник, Валерий - водитель автомобиля. Самостоятельный поиск работы не дал результатов, и Ирина с Валерием обратились в кадровый центр "Работа России".

"Сначала был страх, город незнакомый. Работу искала в газете и интернете, не имея документов, сложно трудоустроиться. Когда пришли в кадровый центр, сотрудники с пониманием к нам отнеслись, предлагали работу, удобную для меня, так как у нас маленький ребенок, адаптация в детском саду и т.д. Для нашего сына сотрудники центра собрали сладкий подарок и игрушки. Мне предложили вакансию помощника скульптора, это мое направление, я не задумываясь пошла на собеседование. Коллектив хороший, уютный, наставник очень грамотный специалист. Мне все очень нравится. Теперь старший сын ходит в школу, младший в детский сад, мы с мужем работаем, жизнь налаживается", - поделилась Ирина.

Муж Ирины Валерий нашел работу вахтовым методом. Семья приняла решение по окончании вахты подавать документы на получение российского гражданства с целью навсегда остаться в Тобольске.

"Это первая семья, прибывшая к нам в город, которая обратилась в кадровый центр. Мы организовали сопровождение граждан для получения необходимых документов в различных ведомствах. Приятно осознавать, что мы не напрасно вкладываем силы", - рассказала руководитель кадрового центра "Работа России" Тобольска Венера Шкилева.