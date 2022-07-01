Федеральную трассу Москва–Казань–Тюмень построят раньше срока

14:39 01 июля 2022
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28 млрд рублей из резервного фонда Правительства распорядился выделить Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны.

Создание этой трассы – часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай". Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия отмечают в правительстве Тюменской области.

 

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