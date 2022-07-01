Всероссийский туристический форум для студентов "Свои на Туре" пройдет в Тюмени

С 5 по 7 июля в Тюмени на площадке "Конторы пароходства" пройдет Всероссийский форум "Welcome-центров" и туристических клубов для студентов "Свои на Туре". Участники прослушают обучающие лекции, пройдут мастер-классы, обменяются опытом и пообщаются с экспертами туристической сферы.

В форуме примут участие объединения со всей России, которые занимаются развитием молодежного туризма. Студенты смогут изучить туристический потенциал Тюменской области, посетят экскурсии, а также попробуют разработать проекты от формирования идеи до защиты.

Программа "Свои на Туре" состоит из двух треков: разработка и реализация туристических продуктов (для организаторов маршрутов, гидов, экскурсоводов) и медиапродвижение туристических проектов (для организаторов событий, кураторов по информационному и медиасопровождению). Участники первого трека научатся выявлять запросы и потребности молодежи, создавать уникальные туристические продукты. Студенты группы медиапродвижения узнают, как управлять информационной и событийной средой туристического сообщества или проекта, а также разработают для него мероприятия и PR-программы.

— Мы с командой "Welcome-центра" уже два года развиваем молодежный туризм, очень много путешествуем по стране. Поняли, что регионам важно обмениваться опытом и практиками. Мы создали форум, чтобы познакомиться с единомышленниками, обсудить проблемы, с которыми сталкиваемся в своих регионах, и найти решения, — сказала Алина Теплякова, руководитель студенческого объединения "Welcome центр ТюмГУ", руководитель Всероссийского форума "Welcome-центров" и студенческих клубов "Свои на Туре".

Спикерами и экспертами форума выступят:

Мария Трофимова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области;

Артём Берёзкин, руководитель центра оценки и развития компетенций ТюмГУ;

Владислав Кожевников, заместитель руководителя трэвел офиса АНО "Центр молодежного туризма";

Ксения Зокирова, курирующий менеджер АНО "Центр молодежного туризма";

Рауф Исмаилов, продюсер соцсетей маркетингового агентства "Менделеев маркетинг";

Елизавета Клок, руководитель SMM-направления в сфере туризма маркетингового агентства "Менделеев маркетинг";

Марина Сафина, основательница бюро экскурсий и путешествий "Тюменская купчиха".