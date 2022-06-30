Тюменские ученые взялись разгадать тайны гаффской болезни

В 2019 году вспышка гаффской болезни была зафиксирована в Тобольском районе, от употребления заражённой рыбы из озер Андреевское и Ишменевское пострадало более 50 человек, один скончался. После этого учёные Государственного аграрного университета Северного Зауралья вместе с Тюменским филиалом ВНИРО (Госрыбцентр) и Тюменским государственным медицинским университетом по заказу регионального департамента АПК начали проводить исследования.

В ГАУ отмечают, что материалов в итоге набралось на монографию, работа проделана колоссальная - никто прежде так основательно не изучал проблему и причины возникновения заболевания, но вопросов все равно еще больше чем ответов, поэтому исследования необходимо продолжать. Далее - подробный рассказ о том, как работают тюменские ученые и каких успехов добились.

В 1924 году после употребления рыбы, выловленной в соседствующем с Кенигсбергом заливе, многих людей поразила неизвестная и непонятная болезнь. Возможно, такое случалось и раньше, но именно в этом году на странное заболевание обратили более пристальное внимание, назвали его незатейливо по месту выявления - гаффским, от имени залива Фришес-Гаффский. С тех пор гаффскую болезнь продолжают именовать недугом с "неясной этиологией". Её вспышки за почти век наблюдений происходили в самых разных местах мира от Бразилии до Бурятии, как и по каким точно причинам – непонятно, но всякий раз и везде связано это было с употреблением рыбы. Такая же ситуация произошла в Тобольском районе в 2019 году.

По первому заключенному госконтракту предстояло провести комплексное исследование озёр Андреевское и Ишменевское

Тобольского района, выявить возможные причины возникновения "гаффской" болезни и разработать рекомендаций по её диагностике и профилактике. Изучался гидрологический режим, химический состав воды, видовое разнообразие флоры и

фауны озер, кормовая база, характер донных отложений и растительность вокруг, радиационный фон. Исследовалась степень токсического воздействия воды, донных отложений и фитопланктона на озерную живность. Под микроскопом – все отлавливаемые для лабораторий караси снаружи и внутри. Тут и началось.

При микроскопических исследованиях выявлены самые разные патологические образования в почках, мышечной ткани, воздушных пузырях рыб. Ученые предположили, что патологические образования могли возникнуть из-за воздействия токсических веществ невыявленной природы. Причем внешне караси ну как бы и вполне нормальные, а внутри -

жировая дистрофия, некроз… Лучше не перечислять. Когда такими рыбьими внутренностями покормили лабораторных мышей, то у них наступала сначала "взъерошенность и пугливость", потом – "паралич тазовых конечностей". В итоге все мышки погибали – гиперемия печени, поражение желудка и отек головного мозга.

Тюменские ученые провели сотни исследований, чтобы понять – от чего сами караси заболевают? Сравнивали результаты исследований с теми, что получают коллеги из Бразилии. По оценке Департамента АПК Тюменской области, учеными аграрного университета в содружестве с ихтиологами и медиками, проделан объем работы, сопоставимый со сделанным за

прошедшие сто лет.

Проректор по научной работе Государственного аграрного университета Северного Зауралья Лариса Глазунова отмечает, что материалов исследований накопилось на солидную монографию ...., но "количество вопросов у нас по поводу гаффской болезни не уменьшилось".

На основе гидрохимических, гидробиологических, токсикологических, патоморфологических, биохимических и других, предусмотренных государственным контрактом исследованиях, учёные выяснили природу токсина. Но для подтверждения и верификации его молекулярной основы требуется использование более сложных и затратных механизмов.

"Зафиксировано, что у рыб под действием токсического вещества происходят серьезные структурные изменения в тканях. Но как это происходит, каким путем токсин попадает в организм рыб, в силу каких внешних воздействий она начинает болеть и становиться смертельно опасной для человека, какая водная растительность может быть причастна к возникновению гаффской болезни? Ответить на эти и многие другие вопросы, а тем более раскрыть патогенез токсикоза, разработать экспресс-тест или другой диагностический приема для выявления заболевания за тот короткий срок, что указан в госконтракте, оказалось невозможно", - констатирует Лариса Глазунова.

Исследования, которые сейчас проводятся в Тюменской области уникальны, еще ни одна научная группа не получала подобных результатов.

"Продолжение исследований позволит поставить точку в неизвестных фактах этиологии, патогенеза, диагностики, терапии и профилактики гаффской болезни. И я уверена, что областной департамент агропромышленного комплекса поддержит наше стремление такую точку поставить", - отмечает Лариса Глазунова.





