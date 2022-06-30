Дорогу на улице Олимпийской в Тюмени ремонтируют за счет нацпроекта

16:15 30 июня 2022
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Фото -https://t.me/tmndom

В Тюмени ремонтируют улицу Олимпийскую на участке от ул. Широтной до ул. 30 лет Победы протяжённостью 1,1 км. Работы проводят на средства нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

На Олимпийской достаточно интенсивное движение. Она представлена четырьмя полосами, а также включена в маршрутную сеть городского общественного транспорта.

Капитальный ремонт проезжей части здесь в последний раз проводился, в 2014 году, после этого длительное время его приходилось поддерживать в рабочем состоянии за счет ямочного ремонта, отмечают в администрации города.

Теги: безопасность дорожного движения , нацпроекты , ремонт дороги
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