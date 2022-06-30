Цифровые профессии на онлайн-курсах хотят получить более 800 тюменцев

Более 800 тюменцев подали заявки на онлайн-обучение новым цифровым профессиям: на курсах от государства люди с разным уровнем знаний в IT-сфере могут повысить свою квалификацию или обучиться с нуля новой специальности.

В зависимости от льгот, можно получить скидку на обучение до 100 %. Учиться могут граждане с 16 лет - студенты и иметь высшее или среднее профессиональное образование.

Доступно более 100 курсов по программированию, дизайну, аналитике, искусственному интеллекту, мобильной разработке, информационной безопасности и др. Выбрать свое направление и подать заявку на курс можно здесь.