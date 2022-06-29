В сентябре в РФ обновятся правила выполнения квоты по трудоустройству инвалидов

С 1 сентября 2022 года вступают в силу правила выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов - она будет рассчитываться работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.

Квота считается выполненной при условии наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом.

Также выполнением квоты будет считаться трудоустройство инвалида в другой организации при наличии заключенного между работодателем и данной организацией соглашения о трудоустройстве инвалидов.

Центр занятости населения Тюменской области окажет работодателям содействие в подборе кадров из числа инвалидов для замещения квотируемых рабочих мест.

В Тюменской области в счет квоты работает порядка 4300 инвалидов.