В сентябре в РФ обновятся правила выполнения квоты по трудоустройству инвалидов

13:03 29 июня 2022
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С 1 сентября 2022 года вступают в силу правила выполнения работодателем квоты для приема на работу инвалидов - она будет рассчитываться работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.

Квота считается выполненной при условии наличия трудового договора (в том числе срочного) с инвалидом.

Также выполнением квоты будет считаться трудоустройство инвалида в другой организации при наличии заключенного между работодателем и данной организацией соглашения о трудоустройстве инвалидов.

Центр занятости населения Тюменской области окажет работодателям содействие в подборе кадров из числа инвалидов для замещения квотируемых рабочих мест.

В Тюменской области в счет квоты работает порядка 4300 инвалидов.

Теги: инвалиды , трудоустройство
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