Объем кредитов предпринимателей Тюменского региона увеличился на 20%

За январь–апрель 2022 года предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили кредиты на сумму 63 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 20%. Кредитный портфель МСП увеличился на 40%, до 184 млрд рублей.

Росту кредитного портфеля способствовала реализация антикризисных программ льготного кредитования субъектов МСП Правительства РФ и Банка России.

Руководитель Отделения Банка России по Тюменской области Елена Никитина:

Для поддержки предпринимателей с марта банки начали выдавать целевые льготные кредиты по программам Банка России. На начало июня более 350 представителей бизнеса Тюменской области, Югры и Ямала получили такие кредиты на общую сумму 3 млрд рублей. Кроме того, предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в приоритетных для государства отраслях, могут оформить льготные кредиты по программам Правительства РФ.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам МСП в рублях на срок свыше года по Уральскому федеральному округу в апреле 2022 года составила 11,7% годовых.

Со смягчением денежно-кредитной политики Банк России снизил процентную ставку по программе стимулирования кредитования субъектов МСП: теперь она привязана к ключевой ставке и установлена для заемщика выше ключевой на три процентных пункта. Это повысит доступность кредитования, добавила Никитина.