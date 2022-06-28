Конкурс трактористов стал настоящим праздником для участников и жителей Ялуторовского района

В выходные в Ялуторовском районе прошел областной конкурс "Лучший тракторист-машинист", в профессионализме и мастерстве соревновались как отытные специалисты, так и студенты

Лучшим трактористом-машинистом Тюменской области признан Андрей Кренинг (АО "Успенское", Тюменской район), Алексей Селютин (ЗАО " Агрокомплекс Маяк", Казанский район) - второе место, Владислав Ташланов (глава КФХ, Нижнетавдинский район) - третье.

Среди учащихся в лидеры вышел студент ГАУ Северного Зауралья Никита Реутских, на втором месте Андрей Монастырев из Тобольского многопрофильного техникума, третий - Денис Блинов из ГАУ Северного Зауралья.

Помимо конкурса, на мероприятии была представлена разная сельхозтехника, а работники культуры района подготовили яркую концертную и развлекательную программу:

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