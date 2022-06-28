Тюменская служба занятости организует бесплатное профобучение

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование организуется для незанятых и ищущих работу граждан. Этой услугой также могут воспользоваться граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР и Украины. Двое уже обучаются на курсах "специалист по маникюру" и "специалист по закупкам".
В настоящее время формируются учебные группы по профессии: "делопроизводитель", "электромонтер", "специалист по кадрам" и др. К обучению приступят еще 10 соотечественников.
Профессиональное обучение по направлению органов службы занятости организуется в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, который в настоящее время содержит более 200 позиций.
Чтобы получить направление на обучение, необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения Тюменской области в целях поиска подходящей работы на портале "Работа России". После регистрации на личном приеме подать заявление на профессиональное обучение.
Срок профессионального обучения составляет не более 2 месяцев. В период прохождения обучения осуществляется выплата стипендии в размере минимальной заработной платы, установленной в Тюменской области.
Получить подробную консультацию можно в ЦЗН Тюменской области и его отделениях.
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