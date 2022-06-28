Тюменские программисты победили коллег из Оренбурга в онлайн-хакатонее

Межрегиональный онлайн-хакатон шел два дня. участие нем приняли 15 сильнейших команд из Оренбургской и Тюменской областей, первое место в нем заняла тюменская команда NMBITS с кейсом "Мониторинг инновационной активности предприятий Оренбургской области". Команда забирает заслуженную награду — 100 тысяч рублей.

Второе и третье места — у коллег из Оренбурга: команда "ФИИТ" с кейсом "Мониторинг инновационной активности предприятий Оренбургской области" выиграла 70 тысяч рублей, "Двойной биг-мак с колой" с кейсом "Эмуляция карты с NFC" — 50 тысяч рублей.

Организатором хакатона выступило Министерство связи и цифрового развития Оренбургской области.