Тюменские программисты победили коллег из Оренбурга в онлайн-хакатонее

09:15 28 июня 2022
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Межрегиональный онлайн-хакатон шел два дня. участие  нем приняли 15 сильнейших команд из Оренбургской и Тюменской областей, первое место в нем заняла тюменская команда NMBITS с кейсом "Мониторинг инновационной активности предприятий Оренбургской области". Команда забирает заслуженную награду — 100 тысяч рублей.

Второе и третье места — у коллег  из Оренбурга: команда "ФИИТ" с кейсом "Мониторинг инновационной активности предприятий Оренбургской области" выиграла 70 тысяч рублей, "Двойной биг-мак с колой" с кейсом "Эмуляция карты с NFC" — 50 тысяч рублей.

Организатором хакатона выступило Министерство связи и цифрового развития Оренбургской области.

Теги: IT , Оренбург , соревнования
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