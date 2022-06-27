Тюменские работодатели взяли на стажировку 136 выпускников вузов и колледжей

Выпускники и студенты последних курсов вузов и колледжей Тюменской области могут пройти стажировку на предприятиях региона, чтобы приобрести первоначальный опыт работы по полученной или родственной ей профессии (специальности).

Молодые специалисты могут стажироваться на различных предприятиях, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, а также у индивидуальных предпринимателей. Содействие в этом молодежи оказывает служба занятости.

Длительность стажировки - до трех месяцев, она засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера. За стажером закрепляется наставник, который осуществляет общее руководство, ведет учет и контроль работы стажера. После завершения стажировки работодатель, в случае отсутствия возможности трудоустройства стажера на предприятии, выдает отзыв и рекомендации по дальнейшему трудоустройству.

В настоящее время стажировку проходят 136 человек. Рабочие места были созданы по 41 профессии, основные - менеджер, юрист, воспитатель, повар, механик, слесарь по ремонту автомобиля, инженер-электрик и другие.

Для прохождения стажировки необходимо подать заявление о содействии в поиске подходящей работы через Единую цифровую платформу "Работа в России", уточнить информации можно по тел.

Получить консультацию можно в Центре занятости населения и его отделениях, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.