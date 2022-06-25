Тобольск по-настоящему преобразится к 2030 году

Программу развития городской среды до 2030 года "Тобольск настоящий" презентовали в юбилей рождения древней столицы Сибири.

Программа является продолжением "Тобольска-2020", которая вывела город в первую десятку самых комфортных городов страны согласно рейтингу Минстроя России. До 2030 года в городе запланирована реновация и строительство 51 объекта, в числе ключевых - 20 объектов исторического наследия, строительство 4 новых зданий, 7 парков и скверов, 3 новых арт-объекта.

"Если программа "Тобольск-2020" была направлена на быстрое, в течение 2-3 лет, обновление социальной инфраструктуры под потребности современного, развивающегося города, то "Тобольск настоящий" более разноплановый. Новая программа предусматривает не только решение текущих задач развития социокультурной сферы, но и создает фундамент для становления Тобольска как крупного центр туризма, уникального своей архитектурой и историей", - отметил руководитель СИБУРа в 2006-2022 годах Дмитрий Конов.

Реализация проекта нужна не только для преобразования городской среды и сохранения исторического наследия, но и для повышения туристической привлекательности древней столицы Сибири: все объекты, представляющие интерес для гостей Тобольска, будут связаны одним пешеходным маршрутом.

"В программе "Тобольск настоящий" большое внимание будет уделено развитию исторического центра города. Будем восстанавливать Нижний Посад. Речь идет о создании новых объектов, которые станут интересны гостям древней столицы, и о проведении работ по сохранению исторических зданий. Планируем строительство и реконструкцию трех гостиниц. Туризм – одно из направлений развития экономики и привлечения инвестиций, на которые мы делаем ставку", - рассказал губернатор Александр Моор.

Реставрация памятников - отдельный фокус внимания. В перечень вошли 17 знаковых объектов, в том числе такие как: Торговый дом Константинова на Базарной площади, ансамбль казенных винных складов, обелиск в Саду Ермака и городской оборонительный вал.

"Восстановление объектов культурного наследия – одно из приоритетных направлений новой программы. Наша историческая миссия – сохранить его и передать потомкам. Мы должны наполнить историческую и культурную основу города новыми смыслами. Наша компания сегодня выступает гарантом социально-экономической стабильности города, реализации этих планов и поддерживает все направления, предложенные жителями и облаченные в конкретные проекты", - сказал председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Кроме того, в рамках программы запланированы ежегодные ремонты фасадов жилых домов и реновация детских площадок. До 2030 в порядок приведут более 170 таких объектов.

Глава Тобольска Максим Афанасьев назвал программу развития города народной - в ее разработке и принятии решения приняли участи более 11 местных жителей: