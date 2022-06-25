Тобольск по-настоящему преобразится к 2030 году

Программу развития городской среды до 2030 года "Тобольск настоящий" презентовали в юбилей рождения древней столицы Сибири.
Программа является продолжением "Тобольска-2020", которая вывела город в первую десятку самых комфортных городов страны согласно рейтингу Минстроя России. До 2030 года в городе запланирована реновация и строительство 51 объекта, в числе ключевых - 20 объектов исторического наследия, строительство 4 новых зданий, 7 парков и скверов, 3 новых арт-объекта.
"Если программа "Тобольск-2020" была направлена на быстрое, в течение 2-3 лет, обновление социальной инфраструктуры под потребности современного, развивающегося города, то "Тобольск настоящий" более разноплановый. Новая программа предусматривает не только решение текущих задач развития социокультурной сферы, но и создает фундамент для становления Тобольска как крупного центр туризма, уникального своей архитектурой и историей", - отметил руководитель СИБУРа в 2006-2022 годах Дмитрий Конов.
Реализация проекта нужна не только для преобразования городской среды и сохранения исторического наследия, но и для повышения туристической привлекательности древней столицы Сибири: все объекты, представляющие интерес для гостей Тобольска, будут связаны одним пешеходным маршрутом.
"В программе "Тобольск настоящий" большое внимание будет уделено развитию исторического центра города. Будем восстанавливать Нижний Посад. Речь идет о создании новых объектов, которые станут интересны гостям древней столицы, и о проведении работ по сохранению исторических зданий. Планируем строительство и реконструкцию трех гостиниц. Туризм – одно из направлений развития экономики и привлечения инвестиций, на которые мы делаем ставку", - рассказал губернатор Александр Моор.
Реставрация памятников - отдельный фокус внимания. В перечень вошли 17 знаковых объектов, в том числе такие как: Торговый дом Константинова на Базарной площади, ансамбль казенных винных складов, обелиск в Саду Ермака и городской оборонительный вал.
"Восстановление объектов культурного наследия – одно из приоритетных направлений новой программы. Наша историческая миссия – сохранить его и передать потомкам. Мы должны наполнить историческую и культурную основу города новыми смыслами. Наша компания сегодня выступает гарантом социально-экономической стабильности города, реализации этих планов и поддерживает все направления, предложенные жителями и облаченные в конкретные проекты", - сказал председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.
Кроме того, в рамках программы запланированы ежегодные ремонты фасадов жилых домов и реновация детских площадок. До 2030 в порядок приведут более 170 таких объектов.
Глава Тобольска Максим Афанасьев назвал программу развития города народной - в ее разработке и принятии решения приняли участи более 11 местных жителей:
Запросы жителей – это первоочередное, на что мы ориентировались, что сформировало повестку всей программы. Люди просят разнообразить досуг, чтобы молодежи было, где провести время. Поэтому мы обещаем построить современный МФКЦ. Люди хотят больше зеленых пространств и мест для прогулок – будем строить парки и бульвары. Такие, как "Менделеев парк", с современными аттракционами для детей, для семейного отдыха. Уже открыли Аптекарский сад, работаем сегодня, в настоящем. За обновление фасадов и благоустройство дворов радеет большое количество жителей – начинаем все усилия прикладывать и работать над этим. Особое отношение у тоболяков к архитектурному наследию. Его важно не просто восстановить, а тоже наполнить жизнью в настоящем. И так по всем направлениям.
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