В Тобольске официально открыли Аптекарский сад

Официально Аптекарский сад можно считать открытым, сообщил глава города Максим Афанасьев.



Посмотреть сад приехали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов и другие почетные гости.

После реконструкции сад занимает 5,85 га земли, тоболяки в честь юбилея города в нем высаживают 435 саженцев, средний возраст которых 20 лет. Возраст самого старого дерева в саду - кедра

- 200 лет. Центральное место в саду занимает скульптура "Первенец", так как раньше в саду был первый в Тобольске родильный дом.

В честь события Владимир Якушев, Александр Моор и другие почетные гости высадили деревья в обновленном парке.