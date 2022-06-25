В Тобольске официально открыли Аптекарский сад

Официально Аптекарский сад можно считать открытым, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Посмотреть сад приехали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов и другие почетные гости.
После реконструкции сад занимает 5,85 га земли, тоболяки в честь юбилея города в нем высаживают 435 саженцев, средний возраст которых 20 лет. Возраст самого старого дерева в саду - кедра
- 200 лет. Центральное место в саду занимает скульптура "Первенец", так как раньше в саду был первый в Тобольске родильный дом.
В честь события Владимир Якушев, Александр Моор и другие почетные гости высадили деревья в обновленном парке.
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