В Тюменской области снят запрет на проведение культурно-досуговых мероприятий

Ограничения снимаются для мероприятий в рамках реализации государственных или муниципальных программ, нацпроектов, а также культурно-досуговых, культурно-просветительских мероприятий. Теперь их можно проводить как на открытом воздухе, так и в помещениях.

Изменения в постановление областного правительства от 17 марта 2020 года №120-п "О введении режима повышенной готовности" внес Губернатор Александр Моор.

Условия проведения мероприятий в помещениях:

▫️численность участников - не более 70% от общего количества мест для зрителей - не может превышать 500 человек;

▫️проведение культурно-досуговых с числом участников, превышающим 500 человек, возможно при условии согласования с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.