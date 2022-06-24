379 тюменцев бесплатно получают новые профессии

Жители Тюменской области могут пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". 1179 заявок уже одобрено, проходят обучение 379 человек.

Учиться можно очно на базе образовательных организаций и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы. Подать заявление и выбрать образовательную программу можно на портале "Работа России".

В проекте могут участвовать граждане 50 лет+ и предпенсионного возраста, декретчицы и безработные мамы дошколят, безработные граждане, находящиеся под риском увольнения.

Пройти обучение также могут граждане в возрасте до 35 лет:

- не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

- не имеющие среднего профессионального и высшего образования;

- не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

- находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

- обучающиеся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.

ВАЖНО! Целью обучения является обязательное трудоустройство, сохранение занятости или открытие собственного дела.