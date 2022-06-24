379 тюменцев бесплатно получают новые профессии

Жители Тюменской области могут пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". 1179 заявок уже одобрено, проходят обучение 379 человек.
Учиться можно очно на базе образовательных организаций и дистанционно, если такой формат предусмотрен для конкретной программы. Подать заявление и выбрать образовательную программу можно на портале "Работа России".
В проекте могут участвовать граждане 50 лет+ и предпенсионного возраста, декретчицы и безработные мамы дошколят, безработные граждане, находящиеся под риском увольнения.
Пройти обучение также могут граждане в возрасте до 35 лет:
- не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;
- не имеющие среднего профессионального и высшего образования;
- не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;
- находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);
- обучающиеся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.
ВАЖНО! Целью обучения является обязательное трудоустройство, сохранение занятости или открытие собственного дела.
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