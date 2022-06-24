Курсы повышения компьютерной грамотности прошли более 109 тысяч тюменцев

Курсы программы "Расширяя горизонты" прошли более 109 тысяч тюменцев, из них большая часть — пенсионного и предпенсионного возраста, сообщает департамент информатизации ТО.

Тюменцы обучаются по курсам "Расширяя горизонты" с 2011 года. Раньше это были только очные курсы в виде мобильных классов, которые разворачивались в населенных пунктах Тюменской области, в том числе в самых отдаленных деревнях и селах.

Сейчас можно обучаться как очно, так и дистанционно. В Тюмени обучение проходит на базе тюменского Технопарка, в региональном информационно-образовательном центре. Здесь тренеры:

✅учат основам компьютерной грамотности, от начального до продвинутого уровня;

✅обучают работе с планшетами;

✅ведут курсы для слабовидящих в специальных классах ВОС;

✅проводят краткосрочные образовательные программы (3 часа) по информационной безопасности, работе с личным кабинетом налогоплательщиков и т. д.

Слушатели на курсах осваивают базовые навыки компьютерной грамотности: работа с компьютерной техникой, отправка электронной почты, работа с документами, а также навыки работы в интернете. Прежде всего, это получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, онлайн-оплата, в том числе коммунальных платежей, навыки работы в социальных сетях и мессенджерах.

Записаться на курсы и узнать больше можно по телефону: 50-00-50