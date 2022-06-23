Тюменская область активно претендует на гранты Президентского фонда культурных инициатив

В 2022 году от Тюменской области на первый основной конкурс Президентского фонда культурных инициатив подано 217 заявок, на три специальных конкурса – более 40 заявок, а на второй основной конкурс – более 160 заявок.

Самыми активными участниками грантового конкурса стали представители Тюмени, Ишима, Тюменского района и Тобольска. Наибольшее количество заявок поступило от некоммерческих организаций и муниципальных учреждений культуры.

Самыми популярными направлениями стали образовательные и наставнические проекты, проведение фестивалей и форумов, проекты креативных индустрий, проекты в области академического (классического) искусства и проекты по выявлению и поддержке молодых талантов. Меньше заявок подано на межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты, проекты современной популярной культуры, стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Общий фонд второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году составляет 3 млрд рублей, грантовый фонд для серии специальных конкурсов — 1 млрд рублей.

В 2021 году фонд провел один конкурс, от Тюменской области тогда было подано более 200 заявок, 21 организация выиграла грантов на 19 млн рублей. В 2022 году по итогам первого основного и двух специальных конкурсов от Тюменской области получено более 400 заявок, 26 организаций стали победителями и привлекли в регион более 21 млн рублей.

Результаты второго конкурса и список победителей будут опубликованы на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив фондкультурныхинициатив.рф не позднее 31 августа.