Тобольск принял первый чартер из Санкт-Петербурга

Тур "Привет, Сибирь!" из Санкт-Петербурга в Тобольск запущены сегодня, первый чартер из северной столицы России встретили водной аркой, сообщал замгубернатора Андрей Пантелеев.

Загрузка рейса в Тобольск — 98%, в Санкт-Петербург - все 100%.

"Совпало всё: погода, настроение, поддержка туроператора FUN&SUN и востребованность нашего предложения у путешественников. Загрузка рейса в Тобольск — 98%, в Санкт-Петербург - все 100. Мы вышлифовываем наш турпродукт для определённых целевых аудиторий. Повышаем уровень стандарта в отрасли" - отметил Пантелеев.

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Гости пробудут в Тобольске 4 дня, окунутся в атмосферу и откроют для себя Сибирь, успеют на первые мероприятия фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Следующий рейс - 26 июня.