Власти Тюмени в 2021 году на развитие дорожно-транспортной сети города направили более 10 млрд рублей

Депутаты Тюменской гордумы заслушали информацию администрации города Тюмени о ходе выполнения муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы" в 2021 году.

Целью программы является повышение технического уровня автомобильных дорог и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети. В 2021 году из городского бюджета на ее реализацию израсходовано 10,395 млрд рублей.

Большая часть средств была направлена на строительство и реконструкцию 32,91 км городских автодорог. Плановые показатели выполнены на 128,5%, в том числе за счет досрочного выполнения работ по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте—Дружбы. В 2021 году работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения выполнялись на 11 объектах, благодаря этому транспортная доступность повысилась в микрорайонах "Ямальский 2", "НовоПатрушево" и д. Казарово. Средства также направлялись на увеличение доли асфальтированных дорог в городе, обустройство наружного освещения, в частности, вдоль проезда к ЖК "Горизонт".

План по развитию парковок по улично-дорожной сети выполнен на 102,5 %. При реконструкции улицы Мельникайте от моста через Туру до улицы Дружбы обустроено 298 машино-мест, при строительстве улицы и дороги в границах улиц Губернская—Закалужская—Московский тракт — 84 машино-места, в жилом районе "НовоПатрушева" при пробивке улице Монтажников от улицы Федюнинского до границы Тюмени — 55 машино-мест.

Депутат Владимир Гороховцев поинтересовался, когда будет сделан проезд по адресу: ул. Севастопольская, 2/4, вопрос о котором жильцы поднимают с 2019 года: к домам один въезд, две машины разъехаться не могут. По словам представителя администрации города, проблема решится в течение года: смета на обустройство съезда на ул. Энергетиков составлена, деньги на проведение работ выделены за счет экономии от торгов, готовится конкурсная документация.

Гороховцев также отметил, что из-за работ на виадуке Федюнинского—Червишевский тракт образовываются пробки, по большей части в них стоит транзитный транспорт. Чтобы снизить напряженность на данном участке, депутат предложил профильному департаменту на подъезде к городу со стороны Омска установить знаки, информирующие о необходимости свернуть вправо на объездную, где трафик меньше. В администрации города пообещали обсудить этот вопрос с Управлением автомобильных дорог и установить знаки на магистралях.

В целом исполнение программы развития дорожно-транспортной сети города Тюмени в 2021 году вопросов у депутатов и приглашенных на заседание не вызвало, нареканий не прозвучало. "Заслушав информацию директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени, постоянная комиссия решила рекомендовать Тюменской городской думе принять на заседании проект решения, внесенный постоянной комиссией по градостроительству и землепользованию", - резюмировал рассмотрение вопроса заместитель председателя комиссии Алексей Чирков.