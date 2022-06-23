Тюменские предприниматели изучают экспортный маркетинг

Десять тюменских компаний участвуют в акселерационной программе "Экспортный форсаж". Очередной обучающий модуль "Экспортный маркетинг" прошел 20-21 июня в "Точке Кипения" Тюменского технопарка.

Спикером выступил московский эксперт Максим Горбачев, который рассказал участникам о системном подходе маркетинг-микса, повышении конкурентоспособности товара на иностранных рынках и о том, как грамотно адаптировать свою продукцию под выбранный целевой рынок.

"Экспортный форсаж" рассчитан как для начинающих экспортеров, так и для компаний, уже имеющих опыт работы за рубежом, которые хотят расширить географию экспорта, объемы товарооборота или выйти на зарубежный рынок с новым продуктом.

Акселерационная программа включает шесть образовательных модулей, бизнес-тренинги, практические занятия, нетворкинг и разработку плана выхода на экспортные рынки.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Следующий обучающий семинар пройдет 4 июля.