Тюменские депутаты считают эффективными меры поддержки предпринимательства в городе

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства Тюмени обсудили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

По словам руководителя департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени, в 2021 году в городе насчитывалось 48 173 субъектов МСП — на 1872 больше, чем в 2020 году, и 25 644 самозанятых — на 15 711 человек больше, чем в прошлом году, по итогам первого квартала этого года их уже 29 880 человек.

В 2021 году муниципальная поддержка оказана 1265 субъектам МСП, по итогу у получателей субсидий 2021 года объем налогов и сборов в бюджет РФ по сравнению с 2020 годом увеличился на 17 % и составил более 29 млн рублей, доход от деятельности вырос на 40 % - более 2,75 млрд рублей.

Из информационных мер поддержки наиболее яркой и эффективной является конкурс "Тюменская марка", победители которого помимо маркетинговой помощи получают гранты, в 2021 году их размеры достигли 400 тыс. рублей для каждого победителя.

В 2021 году муниципальных субсидий представлено на 8,81 млн рублей, 14 компаниям на возмещение части затрат на оборудование выделено 6 млн рублей. Также предоставляется льгота на аренду муниципального имущества и земельных участков.

Существующие меры поддержи делают город привлекательным для инвесторов. На 31 декабря 2021 года в Тюмени реализуется 61 проект с объемом инвестиций в 40 млрд рублей, по окончании которых ожидается более 5200 новых рабочих мест, наиболее яркими из них являются научно-исследовательский центр "Геосфера", фитнес-клуб с бассейном, спорткомплекс для ледовых видов спорта, лаборатория по исследованию керна, филиал профилактория "Светлый", теннисный центр "Гарантия".

Реализуемые в Тюмени меры поддержки предпринимательства способствуют развитию города, считает заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Антон Терехин. По его словам, поддержка бизнесу в Тюмени оказывается в течение длительного времени, эффективны не только субсидирование и льготы на аренду муниципального имущества, но и информационная поддержка, например, конкурс "Тюменская марка", который помогает предпринимателям рассказать о себе и продвинуться в развитии на новую ступень.