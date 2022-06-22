Тюменские юниоры взли Кубок УФО по спортивному туризму

В Тюменской области завершилось первенство Уральского федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок, юношей/девушек. На протяжении нескольких дней соревнования проходили на берегу озера Цимлянского на туристско-спортивной базе детско-юношеского центра "Авангард".

По итогам общекомандного зачета среди юношей и девушек 14-15 лет победу одержала сборная Челябинской области, второе место заняла команда Курганской области, на третьем месте команда Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди юниоров и юниорок в возрасте 16-21 год лучшими стали команда Тюменской области (1 место), команда Ямало-Ненецкого автономного округа (2 место) и команда Курганской области (3 место).

Спортсмены сборной Тюменской области отличились и в личном первенстве, заняв призовые места в дисциплинах: дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-связка и дистанция-пешеходная-группа. Подробные результаты соревнований в каждой дисциплине можно найти в итоговых протоколах.

- Наши ребята выступили достойно, жаль только, что не смогли потягаться с самым сильным соперником – сборной Свердловской области, у которой, к сожалению, не получилось приехать. Наши юниоры и юниорки показали отличный результат – впервые за пять лет взяли победный кубок. А юноши и девушки завоевали много медалей в личных дисциплинах. Теперь наша цель - попасть на первенство России, которое пройдет в августе в Иркутской области, - поделился планами старший тренер сборной команды Тюменской области Сергей Фильчиков.