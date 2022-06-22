Тюменские магазины не будут продавать алкоголь в День молодеже

В День молодежи, 25 июня, розничная продажа алкогольной продукции в Тюмени запрещена, так как день является праздничным, связанным со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни, сообщает администрация города.

В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.