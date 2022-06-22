Депутаты гордумы рассмотрели вопрос о развитии муниципального транспорта в Тюмени

Создание условий для предоставления транспортных услуг жителям Тюмени, организацию транспортного обслуживания населения в границах города в 2021 и перспективы до 2023 года обсудили депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Председатель комиссии Дмитрий Антипов сообщил журналистам, что ежегодно транспортная инфраструктура города обновляется и прирастает новыми объектами, в том числе остановочными комплексами, протяжённостью маршрутной сети. "Город активно развивается, быстро растут новые микрорайоны и жилые комплексы. В связи с ростом жилзастройки мы обязаны развивать дорожно-транспортную инфраструктуру и все, что связано с оказанием транспортных услуг. Среднегодовые показатели, кающиеся дополнительных остановочных комплексов, протяжённости маршрутной сети, обновлений, прирастают на 3-5 % ежегодно. Изменения направлены на то, чтобы люди своевременно и комфортно могли получать услуги", - сообщил Дмитрий Антипов.

Председатель комиссии сообщил, что в городе на маршруты выходит 1275 автобусов, возраст которых менее 5 лет, 40% из них ездят на метане, все маршруты обеспечены системами электронной автоматизированной оплаты, из 1425 остановок 43 установлены в 2021 году. Что тревожит депутатов, так это содержание остановочных комплексов и вандализм. С этими проблемами поможет, на взгляд депутатов, установка дополнительных камер видеонаблюдения по программе "Безопасный город".

Также депутаты лоббируют вопрос об едином билете на автобусы в случаях, когда нет прямого маршрута, чтобы людям не приходилось дважды оплачивать проезд. По словам Антипова, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города уже заключил контракт на проработку схемы реализации идеи с учетом опыта других городов и, возможно, к концу 2023 года вопрос этот будет решен.