ТИУ и Минобрнауки РФ запускают передовую инженерную школу "Менделеев"

Тюменский индустриальный университет представил программу развития Передовой инженерной школы "Менделеев" Совету по грантам Минобрнауки РФ. ПИШ ТИУ за счет прорывных разработок и создания нового типа инженерной подготовки в интересах высокотехнологичных компаний обеспечит вклад в технологический суверенитет, устойчивое экономическое и социальное развитие РФ.

Ректор Вероника Ефремова:

Передовая инженерная школа "Менделеев" - ответ ТИУ на вызовы для страны и нефтегазовой отрасли с сохранением задач по достижению национальных целей развития. Наша амбиция — к 2030 году гарантировать замещение 12-ти критически важных технологий в области транспортировки углеводородов и бурения.

Проработка исследовательской прикладной повестки и формирование актуальных образовательных программ школы строится на основе интеграции стратегий высокотехнологичных компаний. Основное ее преимущество - территориальная концентрация ключевых партнеров в УрФО. Это дочерние предприятия компаний "Транснефть", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и других, для которых ПИШ - интеллектуальный хаб нефтегазового кластера.

"ПАО "Транснефть" и "Роснефть" поставили школе несколько стратегически оперативных задач с сохранением глобальных целей ESG-повестки. К примеру, к 2024 году разработать систему заканчивания скважин 4-го уровня и создать негорючие полимерные материалы", - рассказал директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий.

Во флагманском подразделении вуза будут реализовываться программы бакалавриата и магистратуры. Абитуриентов планируют учить по 8 новым образовательным программам. Кроме того, в ПИШ появятся 20 программ допобразования для переподготовки действующих инженерных кадров и 6 новых научно-образовательных пространств – лабораторий и виртуальных полигонов. 60% времени обучения будет проходить на производстве или в исследовательском коллективе при наставничестве представителей индустрии.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Является одной из 42 инициатив Правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан, выполняется в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", отмечают в отделе медиа и внешних коммуникаций ТИУ.