Общий план по развитию туризма в макрорегионе "Большой Урал" разработают к 2024 году

На полях ПМЭФ-2022 Тюменская область, Башкортостан, Пермский края, Свердловская и Челябинская области подписали соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера "Большой Урал".

Во время пресс-подхода на ПМЭФ-2022 губернатор Александр Моор уточнил, что каждый регион в рамках мастер-плана будет формировать туристическую структуру для путешественников: