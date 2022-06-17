Общий план по развитию туризма в макрорегионе "Большой Урал" разработают к 2024 году

На полях ПМЭФ-2022 Тюменская область, Башкортостан, Пермский края, Свердловская и Челябинская области подписали соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера "Большой Урал".
Во время пресс-подхода на ПМЭФ-2022 губернатор Александр Моор уточнил, что каждый регион в рамках мастер-плана будет формировать туристическую структуру для путешественников:
Регионы, которые объединились, связаны автомобильными дорогами. Можно в течение суток приехать из одной области в другую, подняться с равнины в горы, посетить интересные места. Наша задача - создать инфраструктуру и комплексный продукт. Урал – известное место с известными туристическими возможностями. Продавая такой продукт, мы сможем существенно увеличить количество туристов, которые будут путешествовать внутри созданного нами макрорегиона.
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