АО "Транснефть – Сибирь" повышает надежность производственных объектов

АО "Транснефть – Сибирь" провело комплекс плановых ремонтных работ на
нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов
(МН), расположенных на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского
автономного округа. Цель – повышение надежности и обеспечение безопасной
эксплуатации производственных объектов.
Во время плановой остановки транспортировки нефти выполнена замена
восьми единиц запорной арматуры на линейной части МН Усть-Балык – Курган –
Уфа – Альметьевск, Холмогоры – Западный Сургут и нефтеперекачивающих
станциях "Западный Сургут", "Бачкун-1", НПС-1 им. Чепурского. Установленные
задвижки и обратные клапаны при эксплуатации отличаются высокой степенью
надежности. Также проведена вырезка ненормативных приварных элементов на
линейной части магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш.
На нефтеперекачивающей станции "Шаим-2" проведены работы по
подключению к технологическим трубопроводам нового подпорного насосного
агрегата. Также к системе технологических трубопроводов подключен
магистральный насосный агрегат на НПС "Торгили-1". Новое насосное
оборудование характеризуется повышенной энергоэффективностью и
улучшенными эксплуатационными характеристиками.
В плановых работах были задействованы более 200 человек, использовалось
свыше 60 единиц спецтехники и оборудования.
Плановые мероприятия по повышению надежности объектов АО "Транснефть
– Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО
"Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по
графику в штатном режиме.
Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"
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