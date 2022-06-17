АО "Транснефть – Сибирь" повышает надежность производственных объектов

АО "Транснефть – Сибирь" провело комплекс плановых ремонтных работ на

нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов

(МН), расположенных на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского

автономного округа. Цель – повышение надежности и обеспечение безопасной

эксплуатации производственных объектов.



Во время плановой остановки транспортировки нефти выполнена замена

восьми единиц запорной арматуры на линейной части МН Усть-Балык – Курган –

Уфа – Альметьевск, Холмогоры – Западный Сургут и нефтеперекачивающих

станциях "Западный Сургут", "Бачкун-1", НПС-1 им. Чепурского. Установленные

задвижки и обратные клапаны при эксплуатации отличаются высокой степенью

надежности. Также проведена вырезка ненормативных приварных элементов на

линейной части магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш.



На нефтеперекачивающей станции "Шаим-2" проведены работы по

подключению к технологическим трубопроводам нового подпорного насосного

агрегата. Также к системе технологических трубопроводов подключен

магистральный насосный агрегат на НПС "Торгили-1". Новое насосное

оборудование характеризуется повышенной энергоэффективностью и

улучшенными эксплуатационными характеристиками.



В плановых работах были задействованы более 200 человек, использовалось

свыше 60 единиц спецтехники и оборудования.

Плановые мероприятия по повышению надежности объектов АО "Транснефть

– Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО

"Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и

экологической безопасности.



Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по

графику в штатном режиме.



Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"