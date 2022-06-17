Элеватор на 200 тысяч тонн постоят в Заводоуковском городском округе

Компания "Новый сухопутный зерновой коридор" построит в Заводоуковском городском округе линейный элеватор для хранения 200 тыс. тонн зерна, соглашение с инвестором 16 июня на ПМЭФ – 2022 подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проект имеет стратегическое значение, так как является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейшие азиатские рынки. В результате реализации проекта будет создано не менее 135 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более 1,5 млрд рублей.

Правительство Тюменской области, Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и администрация Заводоуковского городского округа возьмут на полное административное сопровождение реализацию проекта, чтобы он запустился в намеченные сроки – в течение трёх лет.