Тюменская область в рейтинге инвестклимата заняла 5 место в РФ

12:50 17 июня 2022
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Результаты оценки состояния деловой среды  инвестиционных климата и потенциала в субъектах РФ озвучены в рамках ПМЭФ-2022. По итогам 2021 года Тюменская область заняла в рентинге пятое место.

Кроме того, Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга по направлению "Инфраструктура и ресурсы".

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил предпринимательское сообщество региона за высокую оценку, отметив "это наш общий результат, земляки".

Возглавили рейтинг Агентства стратегических инициатив по инвестклимату Москва, Татарстан и Подмосковье. В прошлом году Тюменская область занимала третью строчку.

Теги: инвестиции
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