Тюменская область в рейтинге инвестклимата заняла 5 место в РФ

Результаты оценки состояния деловой среды инвестиционных климата и потенциала в субъектах РФ озвучены в рамках ПМЭФ-2022. По итогам 2021 года Тюменская область заняла в рентинге пятое место.
Кроме того, Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга по направлению "Инфраструктура и ресурсы".
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил предпринимательское сообщество региона за высокую оценку, отметив "это наш общий результат, земляки".
Возглавили рейтинг Агентства стратегических инициатив по инвестклимату Москва, Татарстан и Подмосковье. В прошлом году Тюменская область занимала третью строчку.
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