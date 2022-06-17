Тюменская область в рейтинге инвестклимата заняла 5 место в РФ

Результаты оценки состояния деловой среды инвестиционных климата и потенциала в субъектах РФ озвучены в рамках ПМЭФ-2022. По итогам 2021 года Тюменская область заняла в рентинге пятое место.

Кроме того, Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга по направлению "Инфраструктура и ресурсы".

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил предпринимательское сообщество региона за высокую оценку, отметив "это наш общий результат, земляки".

Возглавили рейтинг Агентства стратегических инициатив по инвестклимату Москва, Татарстан и Подмосковье. В прошлом году Тюменская область занимала третью строчку.