Депутаты Тюменской гордумы изучают отчет главы города

Отчет главы Тюмени о результатах своей деятельности и деятельности администрации города депутаты заслушают на заседании Тюменской гордумы 30 июня, документ поступил в городуму, депутаты приступили к его изучению.

В отчете главы традиционно отражены основные итоги социально-экономического развития, ключевые направления улучшения городской инфраструктуры и достижения муниципалитета в сферах образования, культуры и спорта, содержатся сведения об исполнении бюджета за минувший год,

Депутат Екатерина Вешкурцева акцентировала внимание на создании городских пространств, вводе новых объекты образования, здравоохранения, культуры, благоустроенные территории и комфортное жилье, программе расселения и сноса аварийного жилья, которая реализуется с опережением сроков. "В моем избирательном округе преобладает старая застройка. В 2021 году расселили 11 многоквартирных домов. Тюменцам предоставили 45 благоустроенных квартир, 32 собственника получили денежную компенсацию. Всего же 351 житель нашего округа получил возможность улучшить жилищные условия. Это доказывает, что в городе работает команда профессионалов, которая делает все возможное для повышения качества жизни людей", - считает депутат.

По мнению Александра Пивторака, тюменский опыт благоустройства территорий – один из лучших в стране, в сфере ЖКХ также есть поизитивные тенденции, заметен эффект от реализации концессионных соглашений с ресурсоснабжающими предприятиями - количество инцидентов на сетях кратно снизилось. Вместе с тем, народный избранник считает, что городским властям стоит обратить пристальное внимание на развитие технологий энергосбережения.

Фундаментом любых положительных изменений является стабильная экономическая ситуация, убеждена Наталья Проскурякова. В 2021 году в бюджет Тюмени поступило 35 млрд 54 млн рублей, и большую лепту в наполнение городской казны внесло бизнес-сообщество. "Статистика, представленная в отчете главы Тюмени, демонстрирует прирост количества субъектов предпринимательства на 4 процента в сравнении с 2020 годом. Настолько же возросла доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций", - отметила депутат. По ее словам, прирост налоговых сборов в сравнении с предыдущим годом составил более 29 млн рублей.

Несколько лет подряд Тюмень поступательно развивается по ключевым направлениям, подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный.

"В 2021 году появлялись новые социальные и дорожные объекты, рабочие места, была оказана поддержка горожанам в преодолении последствий коронавирусной инфекции. Радует, что ограничительные меры не оказали большого влияния на темпы строительства и капительного ремонта жилья. Перед властями стоят серьезные задачи в будущем, и команда администрации под руководством Руслана Кухарука имеет все инструменты и знания, чтобы с ними успешно справиться", - отметил Евгений Заболотный.

Отчет главы Тюмени о результатах своей деятельности и деятельности администрации города депутаты заслушают на заседании Думы 30 июня.