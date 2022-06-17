Предприятия туриндустрии принесли в бюджет Тюменской области 2,4 млрд рублей

Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 млрд рублей налоговых платежей, за прошлый год в области насчитали около 3 млн туристов, сообщил после сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" на ПМЭФ-2022, губернатор Александр Моор.
В регионе действуют более 20 туристических объектов на базе горячих источников, привлекательным является и историко-культурное наследие.
"Туристов привлекает интереснейшее историческое и культурное наследие Тюмени и Тобольска – первых русских городов в Сибири. Надеемся, что ежегодный туристический поток в Тюменскую область к 2030 году вырастет до 7-8 миллионов человек", – отметил губернатор.
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