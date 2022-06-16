В Тюменской области построят элеватор за 5 млрд рублей

Губернатор Тюменской области и гендиректор компании "Новый сухопутный Зерновой Коридор" на ПМЭФ-2022 заключили соглашение о строительстве линейного элеватора на 200 тыс. тонн зерна.

"При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна. Этот проект имеет стратегическое значение. Он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки", - сообщил Моор.

По словам губернатора, при запуске элеватора у тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей.

Объем инвестиций в проект составит до 5 млрд рублей, будет создано 135 новых рабочих мест.