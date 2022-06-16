Самозанятыми в Тюменской области являются 57 тысяч человек

На ПМЭФ-2022 обсудили перспективы развития самозанятости в России, тема актуальна для 57 050 жителей В Тюменской области, которые на сегодня работают в статусе самозанятого.
На момент старта программы в 2020 году их было 1 091.
Ранее Тюменская область направила свои предложения, касающиеся поддержки самозанятых. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. В документе предлагается уравнять права самозанятых с субъектами МСП в сфере получения ими государственных и муниципальных имущественных преференций, в частности, предоставления им госимущества в аренду без торгов.
Ключевая тема выступления на сессии "Самозанятые: сохранить и преумножить" замминистра труда Елены Мухтияровой - распространение социальных гарантий на самозанятых. На федеральном уровне готовится разработка страховых предложений.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru