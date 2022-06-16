Делегация Тюменской области участвует в ПМЭФ-2022

Деловые встречи с представителями бизнес-сообщества проведут участники тюменской делегации на XXV Петербургском международном экономическом форуме, тема которого в этом году вполне закономерна - "Новый мир - новые возможности".
Деловая программа разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Традиционно основная цель участия в Петербургском форуме - расширение круга партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов в регионе.
По итогам ПЭМФ-2021 в экономику региона привлечено более 10 млрд рублей инвестиций.
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