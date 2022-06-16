Жителям Тюменской области разрешили ходить в лес

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, но жителям и гостям региона власти разрешили с 17 июня посещение лесов, сообщает информцентр правительства региона.

Особый противопожарный режим в Тюменской области дейсвует с 16 апреля. По-прежнему гражданам запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнем в лесах и на прилегающих территориях, на приусадебных участках.

С 8 июня штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличены в 10 раз для физических лиц и в 2 раза для юридических.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наступит при ущербе от 10 000 рублей. Нарушителю грозит штраф от 300 000 до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

Сообщить о пожаре в лесу необходимо по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.