Тюменская область получит дополнительные 2,16 млрд рублей по инфраструктурному кредиту

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Правительство РФ одобрило выделение Тюменской области дополнительного финансирования по инфраструктурному кредиту, средства пойдут на строительство транспортных развязок в областном центре, сообщил губернатор Александр Моор.

"Нашу заявку поддержал Президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Более 2,16 млрд рублей мы направим на новые дороги в мкр-не "Юго-Западный", который располагается за объездной между Червишевским и Московским трактами, и на завершение строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени", - написал глава региона в cвоем Telegram-канале.

По словам губернатора, федеральное финансирование позволит ускорить возведение транспортной инфраструктуры для новых быстро застраивающихся районов областного центра и она обеспечит комфортное передвижение 200 тысяч человек.