Меретояханефтегаз присоединился к Тюменскому нефтегазовому кластеру

Нефтегазовый кластер пополняется участниками – дочерними компаниями крупнейших ВИНК. К кластеру присоединилась еще одна добывающая компания - ООО "Меретояханефтегаз", сообщается в Telegram-канале ассоциации.

"Основная задача, которую ставит перед собой Нефтегазовый кластер при взаимодействии с вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями и их дочерними обществами – доступ производственных и сервисных предприятий к технологическим вызовам добывающих компаний, что увеличивает скорость импортозамещения в сфере топливно-энергетического комплекса и создание крепких кооперационных связей между участниками кластера, что значительно расширяет рынки сбыта продукции",- отмечается в сообщении.

На сегодня в кластере 75 компаний из 14 регионов, шесть из них мае вошли в ассоциацию в мае.