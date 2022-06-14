Выставка экологической фотографии "О природе" работает в Тюменской облдуме

В Тюменской облдуме открылась выставка экологических фотографий студентки журналистского факультета Тюменского государственного университета Юлии Старцевой. Это ее дипломная работа, снимки сделаны в красивейших местах России – на озере Байкал, на Урале и на Алтае.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, открывая выставку, отметила высокое мастерство и уникальность фотосюжетов.

"Вы находите удивительные ракурсы, показывая силу и мощь природы, и одновременно её хрупкость и нежность. Чувствуется, что вы любите природу и своими работами предостерегаете всех своих зрителей, что природные ресурсы не беспредельны и не вечны. Очевидно, что такая тематическая коллекция фотографий собиралась целенаправленно и не один год. Бесспорно, автору удалось создать убедительную экспозицию, которая никого не оставит равнодушным", - считает депутат.

Председатель областного общества защиты природы, известный натуралист и фотограф Павел Ситников убеждён, что человек, увлечённый экологическим направлением фотографии, никогда не нанесёт вреда живой природе, сумеет найти сторонников, которые присоединятся к процессу экологического просвещения и воспитания. Он пригласил автора экспозиции вступить в ряды общественной организации по защите окружающего мира.

Для Юлии Старцевой это первая персональная выставка и поддержать её пришли родные люди – мама и бабушка с дедушкой. Автор сообщила, что её волнует судьба всех, кто живет на планете, и она считает своим долгом быть в рядах волонтёров, очищающих природу от мусора и других антропогенных факторов.

Свою миссию выпускница видит и в дальнейшем воспевании красоты природы с помощью фотомастерства.

Выставка в облдуме будет экспонироваться до 1 августа и с ней смогут познакомиться депутаты и сотрудники областного парламента, а также участники различных мероприятий, проходящих в Доме Советов.