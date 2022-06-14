Земледельцы Тюменской области завершили посевную кампанию

Зерновыми и зернобобовыми культурами в регионе засеяно 707 тысяч гектаров пашни, в том числе 416 тысяч га - пшеницей, сообщает информационный центр правительства ТО.

В Тюменской области увеличены посевные площади технических культур по сравнению с 2021 годом: масленичного льна (9 000 га, больше в 2,2 раза) и рапса (24 400 га, больше на 4 400 га). Посажено почти 8 тысяч гектаров картофеля и более 1 тысячи гектаров овощей.

Продолжается посев однолетних трав: работы завершены на 57 тыс. га. На 180 тыс. га проведена химобработка от сорняков.