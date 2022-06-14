Руслан Кухарук рассказал, как Тюмень отпразднует 436-й день рождения

30 июля Тюмень отметит 436-й день рождения, проект программы Дня города обсудили в администрации муниципалитета.

"Особенностью этого праздника будет то, что мы усиливаем и развиваем мероприятия, которые нравятся нашим жителям. Мы задействуем площадки во всех районах города, где будут организованы концертные и интерактивные программы, мастер-классы, выставки, лекции, спортивные турниры. Вся информация о программе Дня города будет представлена на сайте, который сейчас разрабатывается", - сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Площадь 400-летия Тюмени будет центральной площадкой праздника, на ней пройдет торжественный концерт и "Битва оркестров".

Цветной бульвар вместит в себя фестиваль творчества "Парад талантов" и народное гулянье "Тюмень мастеровая".

Набережная Туры станет спортплощадкой: при поддержке различных федераций и общественных организаций здесь будет представлен проект "Уличная классика" с площадками силовых и экстремальных видов спорта.

Сквер Комсомольский примет фестиваль театров "Сны улиц", а в сквере Депутатов предлагается провести танцы под современные хиты в кавер-исполнении.

Книжные ярмарки, встречи с писателями пройдут в рамках VIII городского фестиваля "Пикник книг на площади Солнца". В новом сквере Владислава Крапивина состоится Второй городской фестиваль "Хоот векки". Проект задуман с целью творческого развития подрастающего поколения, где будут представлены направления: "Техническое творчество", "Художественное слово", "Изобразительное искусство"... В этом году появится номинация "Новый старт" для самых юных участников, делающих первые шаги в творчестве.

В сквере Льва Ровнина предлагается провести "Фестиваль мороженого", в парке Заречный – татарский Сабантуй-2022, а в Гилёвской роще – праздник колокольного звона.

Много локаций будет подготовлено для детей. Так, на Городской площади организаторы создадут тематические "кварталы": спорт, история, инновации, арт… А вот площадь Борцов Революции будет отдана под детское кино: на масштабной киноплощадке под открытым небом предполагается проведение мастер-классов по мультипликации, съемка короткометражного фильма "Я тюменец!"...

В рамках Дня города пройдут традиционные гастрономические фестивали "Хлебный базар", "Барбекю-фест".

Завершится праздник фейерверком в 22:00 в честь присвоения Тюмени почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и Дня города.

Детали, локации и тематика площадок еще будут уточняться, отметил Руслан Кухарук.