Детсад и школа-интернат Ишима получили селедку неизвестного происхождения

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре с помощью системы "Меркурий" установило факт ввода в оборот ИП Дядичко Т.К. соленой сельди неизвестного происхождения.

"20 мая 2022 года предпринимателем оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 51 кг сельди соленой в адрес МАДОУ "ЦРР детский сад №19 г. Ишима" и 5 кг в адрес МАОУ "Ишимская школа-интернат". При анализе информации, размещенной в системе "Меркурий", установлено, что эВСД на поступление рыбы в адрес индивидуального предпринимателя отсутствуют. ИП Дядичко Т.К. осуществляла реализацию продукции неизвестного происхождения, что является нарушением ветеринарных правил", - сообщается на сайте ведомства.

Предпринимателю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, информация о выявленном факте направлена в адрес учреждений-получателей.