Тюменский ВОИР опробовал виртуальную площадку для встреч

Тюменский совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов обзавелся виртуальным офисом на 3D-платформе MozillaHubs для проведения массовых мероприятий, встреч, переговоров и консультаций.

В отличие от зума, у новой площадки нет ограничений по времени бесплатной работы, резиденция может вместить до 50 гостей одновременно. "После долгой подготовки 10 июня мы торжественно открыли виртуальную резиденцию Тюменского областного совета #ВОИР, и это было необычно и незабываемо. Участники были полностью погружены в виртуальную среду. Неважно в какой части мира находится собеседник - ощущение присутствия почти 100%", сообщил председатель Тюменского областного совета ВОИР Михаил Мельцер.

Тюменское агентство развития креативных индустрий считает, что дальнейшее развитие метавселенных может иметь большие перспективы для местных креативных производителей.

"У ряда тюменских представителей традиционных сфер экономики, занятых промыслом, ремеслами, дизайном одежды и другими видами деятельности, уже сейчас сформирован запрос на создание цифрового продукта и его реализацию. Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов, имеющих опыт работы в сфере nft и метавселенных", - отметил гендиректор агентства Алексей Краев.