В Ишиме может появиться крупный логистический центр

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн предложил рассмотреть создание в Ишиме крупного логистического центра с привязкой к специфике аграрного юга. С соответствующей инициативой народный избранник обратился к заместителю губернатора Тюменской области, курирующему экономику.

В своем официальном telegram-канале депутат отметил, что исторически Ишим всегда был центром сельскохозяйственного юга, являясь товаропроводящей сетью. Здесь разворачивалась знаменитая Никольская ярмарка, которая получила свое возрождение в наши дни. По словам депутата, с каждым годом Ишим позитивно изменяется внешне: становится всё более привлекательным для проживания, растет уровень благосостояния.

Депутат уверен: у города есть большой потенциал для дальнейшего развития, помноженный на богатое историко-культурное наследие и уже действующие учреждения образования, предприятия и организации; Ишим может более активно заниматься переработкой сельхозпродукции, у города есть множество направлений, в которых он может себя проявить и выйти на совершенно новый уровень.