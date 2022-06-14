В Ишиме может появиться крупный логистический центр

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн предложил рассмотреть создание в Ишиме крупного логистического центра с привязкой к специфике аграрного юга. С соответствующей инициативой народный избранник обратился к заместителю губернатора Тюменской области, курирующему экономику.
В своем официальном telegram-канале депутат отметил, что исторически Ишим всегда был центром сельскохозяйственного юга, являясь товаропроводящей сетью. Здесь разворачивалась знаменитая Никольская ярмарка, которая получила свое возрождение в наши дни. По словам депутата, с каждым годом Ишим позитивно изменяется внешне: становится всё более привлекательным для проживания, растет уровень благосостояния.
Депутат уверен: у города есть большой потенциал для дальнейшего развития, помноженный на богатое историко-культурное наследие и уже действующие учреждения образования, предприятия и организации; Ишим может более активно заниматься переработкой сельхозпродукции, у города есть множество направлений, в которых он может себя проявить и выйти на совершенно новый уровень.
"Сейчас наступает период, когда мы возвращаемся к своим истокам и традициям. Сегодня мы можем реально оценить возможности любой местности, любого муниципального образования, которые участвуют в созидательном процессе. У нас есть всё: территории, богатые талантливыми и инициативными людьми, ресурсы. Если правильно включиться в этот процесс, получится мощный синергетический эффект. Я убежден – процветание всей Тюменской области зависит от благополучия муниципальных образований", – написал Виктор Рейн.
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