Тюменским детям показали, как варится мороженое и откуда в молоке берется ваниль

Комбинат школьного питания "Центральный" во Всемирный день мороженого впервые организовал для ребят из разных школ Тюмени и представителей Российского движения школьников путешествие "на молочные реки и кисельные берега" - экскурсию на завод по производству "Тюменского пломбира" и молочный завод "Абсолют" с новой линейкой молока.

На заводе мороженого ребята увидели, где и как варится мороженое, насколько давнюю историю оно имеет и о том, что по легенде рецепт мороженого в Европу привез Марко Поло из Китая, что название "пломбир" родом из Франции, а в Италии стали первыми готовить сорбет. Дети смогли попробовать мягкое, еще незастывшее, только что разлитое в стаканчики мороженое, которое не так давно появилось в меню школ, оператором питания которых является АО КШП "Центральный". Продукт, только что сошедший с конвейера, вызвал настоящий детский восторг, сообщает пресс-служба КПШ.

Я его пил! Оно такое мягкое и совсем другое! Жалко, что не взял с собой ведро! Можно было набрать сколько хочешь и лопнуть от удовольствия, а еще угостить друзей!" - прокомментировал третьеклассник Саша Горбунов.

На МЗ "Абсолют" ребята обсудили с технологами, зачем в их питании нужны молочные продукты и почему они обязательны. Комбинат школьного питания "Центральный" представил для дегустации школьникам новинки, совместно разработанные с молочным заводом, — витаминизированное клубничное, ванильное, банановое молоко, обогащенное витаминами А, В1, В2 и С.

"Это как растишка, только лучше. Я проголосовала за то, чтобы эта вкуснота была в школе. Банан – тема", - считает четвероклассница Вероника Храмова.

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В детском голосовании с небольшим перевесом победил ванильный вкус, и в КШП решили в меню тюменских школьников с 1 сентября ввести все варианты, чтобы дети пустыми стаканчиками проголосовали за оптимальный для них вариант.

Руководитель направления по развитию КПШ Матвей Баженов рассказал, что на комбинате делаем все, чтобы дети получали качественный и вкусный продукт, в том числе ввести в рацион молоко в разном виде и с разными вкусами:

Молоко – это не всегда стакан с пенкой. Оно может быть и в виде мороженого. Именно поэтому в День мороженого мы посетили завод "Тюменского пломбира". Впереди создание профилактического мороженого с пробиотиками и его обогащение витаминами. Нам не все-равно что едят наши дети, поэтому над рационом тюменских школьников работает весь Комбинат и многие тюменские производители. А еще ребят нужно удивлять, поэтому мы везем их на молочные заводы, чтобы они своими глазами посмотрели, какая масштабная работа ведется и как организовано само производство, чтобы на их обеденных столах появилось молоко с необычным вкусом или полезное мороженое.

По словам Баженова, в рамках программы "Пьем молоко!" летом для ребят проведут дегустацию нового меню для разновозрастной группы.