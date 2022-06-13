В Тюмень прибыл поезд с туристами из Москвы

Поезд с участниками первого летнего железнодорожного круиза встретили в День России в Тюмени, замгубернатора Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале отметил, что за два дня туристы получат "незабываемые впечатления и эмоции".

Ранее сообщалось, что железнодорожный круиз "В Сибирь" рассчитан на 6 дней и 5 ночей (с 10 по 15 июня) и охватывает пять городов: Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь.

"Ещё сегодня, в День России, с сибирским гостеприимством мы встретили гостей из Москвы. Два дня у нас: в Тюмени и Тобольске, в наших термах, музеях, отелях, кафе и ресторанах, я уверен, подарят незабываемые впечатления и эмоции. Сибирь полна больших открытий, исторических, культурных, гастрономических, природных и духовных. Это отдых, который дает возможность знакомиться с родной страной, быть туристом в своём огромном доме", - написал Пантелеев.

Первый жд-круиз Тюмени встречала 7 марта, следующий летний турпоезд придет 10 июля - в РЖД отмечают большую востребованность такого тура, сообщил замгубернатора.